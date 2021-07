Steam Deck potrebbe non supportare Destiny 2, Apex Legends e R6 Siege

Analizzando la classifica dei prodotti più giocati su Steam, è impossibile non notare come solo una manciata di questi goda della compatibilità con Steam Deck, la nuova console portatile di Valve.

Molti dei giochi nella classifica come Destiny 2, Apex Legends, PlayerUnknown's Battlegrounds e Tom Clancy's Rainbow Six Siege non sono infatti supportati da SteamOS, il sistema operativo proprietario dell'azienda di Gabe Newell basato su Linux. Sebbene vi sia ancora del tempo da qui all'arrivo della periferica sul mercato, non è da escludere che al lancio non vi sarà la compatibilità totale della libreria Steam e molti prodotti non potranno essere avviati sulla potente console Valve.

In ogni caso non bisogna farsi prendere dallo sconforto, poiché Steam Deck è un vero e proprio PC e, pertanto, consente ai giocatori di installare sistemi operativi alternativi come Windows 10 e quindi aggirare queste limitazioni, dando inoltre accesso a client esterni per giocare i prodotti non presenti nel catalogo Steam. La stessa Valve ha infatti confermato che su Steam Deck si potranno giocare i titoli Xbox Game Pass o Epic Games Store senza alcun tipo di limitazione. Va però chiarito se i prodotti compatibili con SteamOS possano trarne qualche tipo di vantaggio in termini prestazionali rispetto a chi decide di giocarli su Windows 10.

