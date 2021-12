Steam Deck: nuove immagini svelano la confezione e il suo contenuto

Nel corso delle ultime ore sono spuntate online tante nuove immagini con protagonista Steam Deck, la tanto attesa console portatile targata Valve di cui possiamo finalmente osservare nel dettaglio il packaging definitivo.

Come potete notare nelle immagini in calce alla notizia, la confezione del nuovo hardware Valve è particolarmente semplice e, una volta aperta, consente di osservare subito due sezioni: quella a sinistra, più piccola, è interamente dedicata alla strumentazione utile alla ricarica della batteria con l'alimentatore, la seconda consiste invece nella custodia della console portatile con all'interno lo Steam Deck. Molto simpatica è poi la decisione dell'azienda di scrivere sulla superficie interna della confezione i nomi in tutte le lingue dei luoghi nei quali sarà possibile giocare con la console, così da dare subito l'idea al giocatore che grazie a questo nuovo hardware non vi saranno limiti in tal senso e che, potenzialmente, potreste giocare persino sulla Luna.

Vi ricordiamo che l'uscita della console è stata rimandata qualche settimana fa da Valve e le spedizioni delle prime unità non avverranno a dicembre 2021 ma nei primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo Steam Deck cattura l'attenzione di Valve e, secondo gli ultimi rumor, l'azienda potrebbe essere al lavoro su uno spin-off di Half-Life in grado di esaltare le caratteristiche dell'hardware portatile.