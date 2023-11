Steam Deck OLED a confronto con il modello LCD: il verdetto di Digital Foundry

Come un fulmine a ciel sereno Valve ha annunciato ufficialmente Steam Deck OLED, il nuovo modello della sua piattaforma che offrirà uno schermo OLED al posto dell'LCD montato nelle versioni originali di Steam Deck. E con l'arrivo del nuovo dispositivo fissato per il 16 novembre, Digital Foundry ci offre già il primo confronto.

La nota testata tech si dice soddisfatta di Steam Deck OLED, descritto come un modello che offre non solo un display molto più bello, ma anche ulteriori piccole migliori che lo confermano un effettivo upgrade rispetto alla versione originale pur senza stravolgimenti. Le performance, ad esempio, appare lievemente superiore nella versione in arrivo il 16 novembre: il framerate è infatti sensibilmente migliorato rispetto a quanto visto nell'originale Steam Deck.

Anche in termini di brillantezza e resa cromatica l'edizione OLED supera il predecessore, così come la batteria adesso molto più duratura sebbene in questo caso l'autonomia totale del sistema viene considerata da Digital Foundry come ancora migliorabile. Cambia anche il processore principale, con Steam Deck OLED che monta adesso una versione rivista dell'AMD "Van Gogh" da 6nm contro i 7nm dell'originale Steam Deck, mentre la memoria passa da 5500 MT/s a 6400 MT/s. Il modello OLED si presenta anche un poco più leggero, 639 grammi contro i 669 della versione LCD.

Per Digital Foundry, dunque, Steam Deck OLED non è da considerarsi una versione alternativa della piattaforma Valve ma con schermo diverso, ma un prodotto che aggiunte piccole ma effettive migliorie divenendo così molto più soddisfacente. Per cambiamenti più radicali bisogna però aspettare più a lungo: Valve spiega che ci vorrà ancora un bel po' di tempo per Steam Deck 2, con le attenzioni al momento tutte rivolte alla Steam Deck attuale.