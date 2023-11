Steam Deck OLED non esisterebbe senza Nintendo? Le riflessioni di un designer Valve

L'annuncio ufficiale di Steam Deck OLED è stato accompagnato da una serie di anteprime e approfondimenti sulla nuova versione della console ibrida di Valve. Ai microfoni del Washington Post, il Product Designer Greg Coomer ha svelato un importante retroscena sullo sviluppo e sulla progettazione di questo nuovo modello.

Nella recensione di Steam Deck OLED curata dai giornalisti di WP trovano infatti spazio le dichiarazioni dell'esponente del colosso tecnologico statunitense, con le sue riflessioni sul lavoro portato avanti da Valve per progettare questo nuovo modello e, soprattutto, sulle opportunità offerte al suo team dall'affermazione dei pannelli OLED nel settore delle console portatili e dei dispositivi ibridi.

A tal proposito, Coomer rivela che Valve avrebbe voluto rendere disponibile Steam Deck OLED già lo scorso anno, ma di non aver potuto coronare questo sogno per le limitazioni tecnologiche e logistiche: "Semplicemente non avevamo accesso ai componenti e alla tecnologia che avremmo voluto inserire. Essere in grado di interfacciarsi con i più importanti fornitori di display e sviluppare uno schermo personalizzato è difficile, ma siamo riusciti a farlo perché Steam Deck è ormai in circolazione e perché la categoria dei dispositivi handheld OLED è ormai consolidata".

Le dichiarazioni di Coomer sulla 'categoria consolidata' dei dispositivi OLED non sono sfuggite ai giornalisti del Washington Post, che difatti hanno chiesto un chiarimento all'esponente di Valve sull'effettiva importanza del successo commerciale di Switch OLED nella decisione assunta da Valve di lanciare una versione aggiornata di Steam Deck: "Beh, Switch OLED ha sicuramente dimostrato alle persone che la fedeltà di uno schermo OLED è generalmente più elevata. I nostri uffici sono pieni di Switch OLED, è semplicemente un ottimo prodotto di Nintendo che rende felici tantissimi giocatori in tutto il mondo".