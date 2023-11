Steam Deck OLED: quando esce in Italia, quanto costa e che modelli ci sono?

Valve ha annunciato Steam Deck OLED, nuova versione della celebre console portatile equipaggiata con uno schermo di miglior qualità e una batteria capace di assicurare più ore di gioco rispetto al vecchio modello. Ma quando esce e quanto costa Steam Deck OLED? Facciamo chiarezza.

Quando esce Steam Deck OLED in Italia?

Steam Deck OLED è in vendita dal 16 novembre 2023 in Italia. Al momento potete aggiungere Steam Deck OLED alla lista desideri di Steam mentre non è ancora possibile effettuare il preordine della console. Steam Deck OLED potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi, come sottolineato da Valve: "Steam Deck in edizione limitata è un esperimento per il nostro team e siano riusciti a produrne solo una quantità limitata."

Quanto costa Steam Deck OLED?

Si parte da 569 euro per il modello con capienza da 512 GB mentre la versione con SSD NVMe da 1TB costa 659 euro, ovvero 100 euro in più rispetto al modello base. Se volete approfondire, su Everyeye.it trovate le caratteristiche tecniche di Steam Deck OLED come il tipo di display e la durata della batteria. Tutti gli accessori disponibili per Steam Deck LCD sono compatibili anche con Steam Deck OLED, inoltre Valve specifica che parti di ricambio continueranno ad essere disponibili: "collaboreremo nuovamente con iFixit per fornire parti di ricambio e guide di riparazione per Steam Deck OLED."