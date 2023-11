Steam Deck OLED è qui, ma che ne è di Steam Deck 2? 'Ci vorrà un po' di tempo'

La giornata di oggi è stata davvero ricca di sorprese per il mondo Valve, complice l'annuncio di Steam Deck OLED che è ora ufficiale con prezzo, data d'uscita e specifiche del nuovo modello che hanno entusiasmato i fan di ogni angolo del pianeta. Tuttavia, alla luce della recentissima comunicazione, è giunta una domanda: che ne è di Steam Deck 2?

Ad inizio anno, il designer di Valve Lawrence Yang ha annunciato che non se ne parlerà ancora per qualche anno di Steam Deck 2, lasciando intendere che il progetto sia ben lontano dalla sua fase di produzione di massa. Ebbene, alla luce delle ultimissime novità, Jay Shaw di Valve ha voluto ribadire la posizione dell'azienda circa la realizzazione della piattaforma erede di Steam Deck: "Penso che ci vorrà un bel po' di tempo. Non abbiamo una data precisa. Credo che aspetteremo che la tecnologia si presenti, in un modo che riteniamo interessante".

Steam Deck 2 deve ancora aspettare parecchio prima di arrivare sul mercato, complice la volontà del team di non procedere subito con la progettazione effettiva della macchina da gaming. "Stiamo sempre pensando a Steam Deck 2, ma credo che siamo molto soddisfatti di questo dispositivo", ovvero la più recente rivisitazione tecnica di Steam Deck con l'implementazione dello schermo OLED ma non solo.