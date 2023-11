Steam Deck OLED: Valve ha creato un sistema a prova di scalper per la Limited Edition

Come ormai ben saprete, oltre al modello classico di Steam Deck OLED, che sarà disponibile da domani in tutto il mondo, Valve ne metterà in vendita anche un secondo in edizione limitata che si potrà acquistare solo in una ristretta cerchia di paesi. Proprio per questo motivo, l'azienda ha deciso di impegnarsi nella lotta agli scalper.

Oltre ad impedire a qualsiasi account Steam di procedere con l'acquisto di più di un'unità, che è un sistema di protezione che sarà valido anche per i modelli non limitati di Steam Deck OLED, i creatori di Half-Life hanno pensato anche ad altre limitazioni. I profili dovranno infatti essere in buono stato e devono avere nello storico delle transazioni almeno un acquisto prima di novembre 2023, così da evitare che gli scalper creino centinaia di nuovi account solo con l'obiettivo di acquistare la console. Infine, possono procedere con l'acquisto solo i residenti in Canada o negli Stati Uniti.

Per chi non lo sapesse, infatti, la splendida Steam Deck OLED con la scocca semi-trasparente e i dettagli arancioni non sarà acquistabile in Italia e, come avrete ormai intuito, non c'è modo per procurarsela.

In attesa di saperne di più su future edizioni del genere della console Valve, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla data e l'ora del preorder di Steam Deck OLED.