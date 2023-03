Steam Deck OLED: a Valve piace l'idea, ma realizzarla è più complicato di quanto si creda

Steam Deck ha da poco celebrato il suo primo anno di vita, ed i fan cominciano a chiedersi: arriverà mai un modello della console portatile con schermo OLED? A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente Valve.

Sebbene possa contare su una potenza computazionale maggiore rispetto a Switch, la console ibrida della grande N, nella sua versione OLED, offre ai giocatori una ricchezza di colori che rende difficile tornare ad un più classico LCD.

Di questo ne è consapevole anche Valve che, tramite le parole del programmatore Pierre-Loup Griffais, ha ammesso di apprezzare l'idea di un display OLED per Steam Deck, ma ha al contempo precisato che non si tratterebbe di un'impresa semplice.



La compagnia di Gabe Newell "comprende i limiti dell'attuale tecnologia presente in Deck, in termini di schermo. Vogliamo anche che sia migliore. Stiamo esaminando tutte le strade. Ma la risposta più lunga è che nello scambiare un display c'è molto più in ballo della semplice sostituzione. Penso che le persone credano si tratti di un upgrade lineare di facile realizzazione. Ma in realtà, lo schermo è al centro del dispositivo. Tutto è ancorato ad esso. Fondamentalmente tutto è progettato attorno a tutto quando parli di un dispositivo così piccolo. Penso che sarebbe una quantità di lavoro maggiore di quanto le persone presumano".

Valve spiega che lo schermo LCD è stato pianificato sin da subito per concedere la possibilità di ridurre la retroilluminazione al minimo in modo da giocare in condizioni di scarsa illuminazione, insieme all'opzione per modificare la frequenza di aggiornamento e preservare l'autonomia della batteria.

"È davvero qualcosa che devi pianificare in anticipo. Per noi era davvero importante che tutto ciò fosse supportato. Quindi è qualcosa che devi tenere a mente quando valuti e selezioni le possibili opzioni. Riguarda il modo in cui stai progettando l'intero sistema e cosa c'è tra lo schermo e il SOC (system-on-a-chip)", ha quindi concluso Griffais. Valve ha in passato confermato di voler realizzare nuovi modelli di Steam Deck e, nonostante le difficoltà ingegneristiche a cui potrebbe andare incontro, è plausibile che la compagnia proverà ad equipaggiarla con uno schermo OLED in futuro.

Steam Deck è diventata la piattaforma di riferimento per molti giocatori e l'andamento della console dal lancio ha sorpreso la stessa Valve