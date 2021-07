Steam Deck, parla Gabe Newell: 'Decidere il prezzo è stato doloroso'

Dopo aver scosso il mercato videoludico con la presentazione ufficiale delle specifiche hardware di Steam Deck, la dirigenza di Valve descrive il processo che ha condotto alla definizione dei prezzi di listino dei tre modelli di hardware.

Ad affrontare la tematica è ovviamente Gabe Newell, Presidente della compagnia proprietaria del portale di Steam. Nel presentare il nuovo hardware ibrido, il dirigente ha descritto il lungo processo interno che ha condotto alla definizione di un delicato equilibrio tra performance e prezzo. "Voglio poter prendere in mano Steam Dock e dire 'Oh funziona tutto, è tutto veloce'. - ha affermato Newell - E la definizione del prezzo è venuto in un secondo momento ed è stato doloroso. Ma il prezzo era abbastanza chiaramente un aspetto critico". Nonostante ciò, prosegue, "La prima cosa a cui pensare era la performance e la qualità dell'esperienza, quello è stato il vincolo principale che ha guidato l'intero processo".

Complessivamente, lo ricordiamo, il risultato del processo creativo in casa Valve ha condotto alla proposta di una console ibrida su modello di Nintendo Switch, proposta ad un prezzo di poco superiore nel suo modello base. Ricordiamo infatti che Steam Deck sarà disponibile in tre diversi modelli, caratterizzati da specifiche tecniche piuttosto differenti.