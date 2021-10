Steam Deck: primo e parziale teardown della console nel nuovo video di Valve

Attraverso i propri canali ufficiali Valve ha pubblicato un nuovo filmato di teardown che mostra per la prima volta l'hardware interno della console portatile Steam Deck e fornisce alcune utili consigli per l'utente finale.

Lo scopo del filmato di Valve è infatti quello di guidare i futuri possessori di Steam Deck nella eventuale sostituzione dei thumbstick e dell'SSD senza causare danni irreparabili e di sconsigliare, per quanto possibile, di eseguire tali complesse operazioni: "Anche se è il tuo PC e hai tutto il diritto di aprirlo e farne quello che vuoi, noi di Valve di consigliamo davvero di non smontarlo" avverte la voce narrante. Il rischio più grande, da quello che si apprendo, è di bucare la batteria. Anche evitando questo inconveniente, il team avverte che le viti sono facilmente smontabili e toglierle potrebbe causare una perdita di solidità per l'intera console una volta riassemblata. Anche sulla sostituzione dell'SSD Valve da qualche utile indicazione: "Il nostro SSD si trova molto vicino al modulo Wireless ed è stato scelto e testato per non interferire con il Wi-Fi e il Bluetooth. Un SSD standard potrebbe avere un diverso tipo di emissioni e compromettere le prestazioni wireless". La sostituzione dell'SSD richiede inoltre la rimozione di uno scudo termico che potrebbe incidere negativamente sulle temperature.

In ogni caso Valve promette di pubblicare nuovi video che mostrano nel dettaglio le procedure di sostituzione per gli utenti più temerari. Intanto arrivano le prime prove su strada di Steam Deck che mostrano The Witcher 3 in azione sulla console portatile.