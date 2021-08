Steam Deck, un PC che gioca a fare la console: siamo preoccupati per SteamOS

Siamo rimasti fortemente impressionati dall'annuncio di Steam Deck, un vero e proprio PC dal potenziale incredibile che gioca a fare la console portatile. Le specifiche tecniche promettono grandi cose anche per i giochi di nuova generazione, ma ci sono alcuni aspetti che ci preccupano. Analizziamoli assieme.

Valve tenta di convincere i videogiocatori con un form factor che ha già fatto la fortuna di Nintendo Switch. Un pannello di dimensioni ridotte (in questo caso un LCD da 7") consente di ridurre la risoluzione a 720p per garantire prestazioni superiori senza sacrificare eccessivamente la componente visiva. Per Steam Deck Valve ha inoltre rispolverato SteamOS, sistema operativo basato su Linux dal quale potrebbe dipendere il successo o il fallimento dell'intero progetto. Il motivo? Anche se l'hardware è perfettamente commisurato al target tecnico dei 720p (supporta persino il ray tracing), SteamOS non è compatibile con tutta la libreria di Steam. In molti casi è possibile metterci una pezza utilizzando il tool Proton, ma i risultati eccellenti non sempre sono garantiti, poiché la compatibilità non è nativa.

Al momento, la lista dei nomi altisonanti incompatibili con Steam Deck è piuttosto lunga. È stato già confermato che i giocatori più esperti potranno tranquillamente sbarazzarsi di SteamOS e installare Windows, ma le nostre preoccupazioni permangono. Ne abbiamo parlato nel Video Speciale in apertura di notizia e nel nostro approfondimento su hardware e software di Steam Deck.