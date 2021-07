Steam Deck quanto è potente? Analogie e differenze con PS5 e Xbox Series X

La nuova console portatile di Valve è potente a sufficienza per competere con PS5 e Xbox Series X? Quale sarà la vera potenza grafica e prestazionale dell'ultimo gioiellino tecnologico dalle funzionalità ibride come Nintendo Switch? Scopriamolo nel nostro video.

Progettata in collaborazione con AMD, la nuova piattaforma del colosso videoludico americano guidato da Gabe Newell vanterà un hardware di ultima generazione che farà dell'efficienza e dell'ottimizzazione le sue armi più affilate.

Il cuore pulsante di Steam Deck sarà rappresentato dall'APU customizzata di AMD: il chip nextgen della casa di Santa Clara comprenderà un processore Zen 2 e una componente grafica su architettura RDNA 2.0 per 1,6 Tflops, una potenza nominale rapportabile a quella di PlayStation 4. Perché, allora, ci sono già sviluppatori e analisti di settore che si spingono a paragonare Steam Deck a PS5 e Xbox Series X?

Al netto delle evidenti limitazioni e differenze rappresentate dal numero di Tflops accessibili rispetto alle piattaforme di ultima generazione di Sony e Microsoft, la console portatile di Valve (un vero e proprio PC gaming miniaturizzato) nasce con lo scopo dichiarato di far girare i giochi ad una risoluzione di 1280x800 pixel, ossia un ottavo dei pixel necessari per arrivare al 4K nativo che rappresenta, seppure in linea puramente teorica, il target di riferimento delle nuove piattaforme casalinghe.

In termini squisitamente tecnologici, Steam Deck appartiene alla stessa famiglia di PS5 e Xbox Series X, con tutti i benefici a medio-lungo termine derivanti dal supporto al Ray Tracing, a funzioni come il Variable Rate Shading e a soluzioni di upscaling avanzate come FidelityFX Super Resolution. Va però precisato che, anche tenendo conto degli sforzi di ottimizzazione degli sviluppatori e di una riduzione selettiva della risoluzione in taluni progetti tripla A, Steam Deck non potrà mai eguagliare la potenza di elaborazione delle console nextgen, specie per quanto concerne il framerate. L'ultima piattaforma portatile di Valve rimane però un mostro di potenza e promette di garantire un'esperienza di gioco fluida con setting grafici rapportabili a quelli di un PC gaming di fascia media (ma sempre ricordando le limitazioni imposte dal target di risoluzione).

Nell'attesa di ricevere maggiori dettagli e chiarimenti sulla potenza grafica del PC portatile di Valve, vi rimandiamo alla nostra scheda con le specifiche tecniche di Steam Deck e, come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo.