Steam Deck quanto è potente? I test di uno youtuber con un PC dalle specifiche analoghe

Dopo aver trasformato un GameCube in un moderno PC gaming, il creatore di contenuti ETA Prime ha provato a scoprire la reale potenza di Steam Deck assemblando un PC gaming dalle specifiche analoghe per testarne le prestazioni.

Nel suo ultimo approfondimento dedicato alla console portatile di Valve, lo youtuber famoso per i suoi speciali sul retrogaming e sulle prestazioni dei dispositivi tecnologici più disparati è partito dalle specifiche hardware di Steam Deck per assemblare un computer spinto da una APU AMD con processore Zen 2 e grafica RDNA 2.

Attraverso opportuni interventi di underclocking e di ottimizzazione della memoria RAM per equiparare le specifiche del suo PC con quelle di Steam Deck e del suo hardware spinto da una APU a 4 core e 8 thread, ETA Prime ha quindi condotto dei test con titoli come Skyrim, Fortnite, GTA 5, DOOM Eternal, Genshin Impact e Cyberpunk 2077.

I risultati delle sue prove sono davvero incoraggianti: grazie alle infinite opzioni di configurazione accessibili in ambiente PC, lo youtuber ha dato prova delle potenzialità delle ultime soluzioni AMD con grafica integrata nelle CPU Ryzen. Il creatore di contenuti ha così dimostrato come un PC gaming "equiparabile" a Steam Deck sia perfettamente in grado di raggiungere i 30fps in videogiochi eseguiti alla risoluzione di 720p. Il framerate indicato da Valve come base di partenza di Steam Deck, però, può essere facilmente superato abbassando selettivamente i parametri grafici per raggiungere framerate di 60fps e oltre.

L'unico dobbio espresso dal creatore di contenuti riguarda il TDP di Steam Deck e, più precisamente, il parametro indicato da Valve nei 15 watt di energia richiesta per alimentare la console: a detta dello youtuber, l'APU del Deck opererà alle frequenze indicate dalle specifiche solo di rado, sia per una questione di dispendio energetico e, conseguentemente, di calore emesso. I test sul PC "gemello" di Steam Deck, però, non tengono conto del boost prestazionale garantito dalla console portatile di Valve nell'utilizzo di ben 16GB di memoria RAM LPDDR5.

Per un ulteriore approfondimento sull'hardware e sulle funzionalità della nuova piattaforma ibrida di Valve, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Steam Deck tra dubbi e certezze.