Steam Deck: potenza paragonabile a PS5 e Xbox Series X?

A poche ore dall'annuncio a sorpresa di Steam Deck, la console portatile targata Valve, sono arrivati anche i primi commenti sull'hardware del dispositivo da parte di personaggi noti al pubblico.

Ad essersi esposto è anche Durante, ovvero il popolare modder che in più di un'occasione è riuscito a sistemare i problemi dei porting PC di alcuni titoli prima ancora che gli sviluppatori potessero porvi rimedio (tra questi ricordiamo il primo Dark Souls). Stando alle parole dell'utente, la potenza di Steam Deck andrebbe paragonata a quella delle console di nuova generazione Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Il paragone potrebbe sembrare azzardato, ma Durante ha spiegato che può essere fatto a causa della ridotta risoluzione della console portatile Valve (pari a 1280x800 pixel), che permette con un hardware meno potente di gestire con meno fatica anche i giochi più recenti. Si tratta in parole povere di dispositivi che hanno la stessa potenza per pixel.

Volendo invece entrare nello specifico e confrontare le varie macchine a prescindere dalla risoluzione di output, la GPU di Steam Deck è simile a quella di una PlayStation 4 e la sua CPU è più o meno equivalente ad un processore con poco meno della metà della potenza di quelli montati sulle console di ultima generazione. Molto bene invece la RAM, il cui quantitativo è di 16GB ed è lo stesso montato su tutte le PlayStation 5.

In attesa dell'apertura dei preorder, vi ricordiamo che Valve ha ideato un sistema anti-scalper per la sua Steam Deck.