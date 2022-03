Steam Deck: potete ripararla da soli, ma Valve consiglia di affidarsi ai professionisti

Valve ha cominciato a distribuire le prime unità di Steam Deck (alcune delle quali consegnate da Gabe Newell in persona), e la compagnia ci ha tenuto a comunicare alcune indicazioni agli early adopter della piattaforma che per la prima volta porta il PC gaming su una piattaforma hendheld.

Sebbene molti giocatori utilizzeranno sicuramente Steam Deck nel modo in cui è stato concepito da Valve, altri approfitteranno della natura aperta del PC portatile per installare emulatori e customizzare la piattaforma. Gli utenti sono insomma liberi di aggiungere o modificare componenti, nonché di riparare eventualmente la piattaforma, anche grazie alla partnership di Valve con il rivenditore iFixIt che consente di acquistare parti di ricambio in caso di necessità. Tuttavia, Valve consiglia di affidarsi sempre ai professionisti.

"È meglio lasciare il lavoro ai professionisti", ha dichiarato Pierre-Loup Griffais, uno degli ingegneri di Steam Deck. "In fin dei conti, è un PC ciò che possiedi, ma vi consigliamo di lasciare le riparazioni a professionisti o di rivolgervi a Valve per qualsiasi cosa dovesse andare storto".

A proposito di cose andate storte, sono già stati segnalati i primi casi di drifting degli analogici di Steam Deck, un problema per cui gli stick inviano degli impulsi direzionali in modo erroneo e non voluto da parte dei giocatori.