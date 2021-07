Steam Deck, le prenotazioni partono male: scalpers in azione, distribuzione nel 2022?

Steam Deck ha attirato l'attenzione di così tanti giocatori da mandare in tilt le prenotazioni, attive dal 16 luglio, sul sito ufficiale della piattaforma Valve.

Nonostante gli sviluppatori abbiano fornito tutte le indicazioni per prenotare Steam Deck, sembra che ogni step del procedimento generi una nutrita serie di problemi che rendono impossibile riuscire ad aggiudicarsi la nuova console per numerosi giocatori: tra crash, verifiche dell'età impossibili da effettuare, ripetute verifiche delle carte di credito, account non riconosciuti e autenticazioni multiple, sembra che il sistema addirittura consideri "troppo nuovi" account creati ormai da anni (uno dei requisiti per prenotare era per l'appunto aver effettuato acquisti su Steam prima di giugno 2021).

Non solo: nonostante Valve avesse pensato a un sistema anti-scalper per le prenotazioni di Steam Deck, il portale WindowsCentral segnala con tanto di prova fotografica che alcuni scalpers non solo sono riusciti ad aggiudicarsi la console, ma l'hanno già rimessa in vendita a prezzi altamente gonfiati su piattaforme di e-commerce quali eBay.

E non è ancora finita: come segnalato dalla testata The Gamer, la distribuzione dei vari modelli non sembrerebbe avvenire prima del 2022. Tutti e tre i modelli della console (64, 256 e 512 GB) sembrerebbero previsti per i primi mesi del prossimo anno: quest'ultimo punto va preso con le pinze in quanto potrebbe trattarsi di un eventuale restock successivo, mentre coloro che sono riusciti a prenotarla in questa occasione dovrebbero riceverla regolarmente a dicembre 2021 come precedentemente annunciato. Di certo l'apertura dei pre-order della nuova e già attesa console non sono andati esattamente come previsto.