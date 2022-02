Steam Deck, presto in arrivo anche la Dock: Valve annuncia la finestra di lancio

Mentre invita i giocatori a testare la compatibilità della propria libreria Steam con Steam Deck, il team di Valve offre gli ultimi aggiornamenti in vista del lancio ufficiale della sua nuova console.

Tra i dettagli confermati dal colosso del gaming, troviamo interessanti conferme per quanto riguarda il debutto della Dock dedicata al nuovo hardware. Quest'ultima, lo ricordiamo, consentirà di trasformare Steam Deck in una console pienamente ibrida, in grado di essere utilizzata anche in combinazione con la propria TV, esattamente come accade con Nintendo Switch.

"Non vediamo l'ora che la Dock ufficiale di Steam Deck arrivi nelle mani dei videogiocatori. - scrive Valve in un comunicato - Non accadrà presto quanto avremmo voluto, ma siamo entusiasti del fatto che potremo presto tornare a parlarne. Abbiamo intenzione di renderlo disponibile nel corso della tarda primavera di quest'anno". Indicativamente, dunque, gli acquirenti di Steam Deck potranno affiancare alla console il nuovo Dock nel periodo compreso tra maggio e giugno 2022. Per il momento, non resta che attendere ulteriori dettagli da parte della stessa Valve.



Confermati invece tutti i passaggi che consentiranno al pubblico di portare a termine l'acquisto di Steam Deck a partire dalla giornata di domani, venerdì 25 febbraio 2022. con l'arrivo delle prime mail dedicate.