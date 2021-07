Steam Deck prodotta anche da altre compagnie? Le ipotesi di Valve

Valve ha preso le redini della produzione della sua Steam Deck, ma ciò non esclude che in futuro anche altre aziende esperte nella realizzazione di hardware possano essere anch'esse coinvolte nei processi produttivi.

Stando a quanto riportato da IGN.Com, un eventuale lancio di successo per la console portatile di Valve potrebbe aprire le porte verso una produzione di massa che coinvolgerebbe molte più realtà dando vita a un futuro sempre più importante per Steam Deck. "Guardiamo a Steam Deck come a una nuova categoria di dispositivi per il mondo PC", spiega a IGN Greg Coomer, designer del sistema, che prosegue: "Nel caso in cui i consumatori siano d'accordo con la nostra visione, ci aspettiamo non solo di produrre nuovi modelli noi stessi, ma anche che altri produttori vogliano unirsi a noi". Dello stesso avviso il designer Lawrence Yang, che spiega come il sistema operativo utilizzato per Steam Deck, SteamOS 3, sia a disposizione "per chiunque voglia realizzare un prodotto simile".

Tutto lascia quindi pensare che Valve abbia grandi piani per la sua nuova creatura, nonostante qualche intoppo in questa prima fase successiva all'annuncio ufficiale della console. A tal proposito è cambiata ancora la data di disponibilità di Steam Deck, prevista per un non meglio specificato periodo del 2022 al momento. Per ulteriori dettagli potete inoltre leggere i nostri dubbi e certezze su Steam Deck.