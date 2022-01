Steam Deck pronta per il lancio a febbraio: non ci saranno altri rinvii per Valve

Steam Deck sarebbe dovuta arrivare entro la fine del 2021, ma varie circostanze hanno costretto Valve a dover posticipare il debutto della sua attesissima piattaforma portatile che permetterà di avere sempre a portata di mano la sconfinata libreria di Steam. Ma sembra non ci saranno altri intoppi.

Già in precedenza Valve aveva rassicurati i fan sul fatto che Steam Deck non avrebbe subito altri rinvii; adesso, tramite un ulteriore aggiornamento ufficiale, la compagnia conferma che la finestra di lancio prevista per febbraio 2022 non è a rischio e che, anzi, ha già inviato centinaia di Dev Kit agli sviluppatori. Sembra quindi definitivamente scongiurata la possibilità di un ulteriore posticipo dell'hardware dopo le difficoltà degli scorsi mesi, con la produzione che, al contrario, è adesso in continua crescita.

"Siamo sulla buona strada per effettuare nei tempi previsti le consegne di Steam Deck. Nonostante la pandemia, i problemi relativi alle forniture e alle spedizioni, dovremmo essere in grado di riuscire ad avviare le spedizioni entro la fine di febbraio", scrive Valve su Steam Community, aggiungendo che "È molto importante fornire agli sviluppatori la possibilità di testare i loro giochi per poter ottenere quel bel bollino verde "Verificato sul Deck", quindi stiamo inviando notevoli quantità di dev kit agli sviluppatori. Abbiamo approvato un'altra ondata di dev kit, e centinaia di questi sono stati spediti durante l'ultimo mese (e stiamo continuando ad approvarne e spedirne altri)".

Non resta quindi che attendere il mese di febbraio, quando Steam Deck compirà finalmente il suo debutto ufficiale sul mercato. In precedenza, intanto, uno sviluppatore ha parlato delle funzionalità di Steam Deck, fornendo interessanti dettagli anche sulla durata della batteria ed i tempi dei caricamenti.