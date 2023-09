Steam Deck, quando arriverà un nuovo modello? Parla Valve

Da qualche tempo si è iniziato a discutere di un possibile nuovo modello di Steam Deck, ma per il momento questa non sembra essere una eccessiva priorità in casa Valve.

A confermarlo è in particolare Pierre-Loup Griffais, tra i creatori della console portatile pensata per l'ecosistema Steam. In un'intervista concessa alla redazione di The Verge, l'ingegnere ha infatti spiegato che Valve non desidera modificare l'equilibrio dell'ecosistema Steam Deck troppo spesso.



"Per noi è importante che Steam Deck offra agli sviluppatori degli obiettivi stabili in termini di performance, - ha spiegato - e che il messaggio al pubblico sia semplice, con tutti i modelli che possano far girare gli stessi giochi. Quindi - ha concluso Griffais - la possibilità di variare i parametri di performance non è qualcosa che prendiamo alla leggera: lo faremo soltanto quando il salto potrà essere davvero significativo".

"Inoltre, - ha poi aggiunto l'ingegnere Valve - non vogliamo che il raggiungimento di migliori performance avvenga a spese dell'efficienza e della durata della batteria. Non credo che questo salto sarà possibile prima di un paio di anni, ma continuiamo a monitorare con attenzione ogni innovazione nel campo delle architetture e dei processi di costruzione".



Nel frattempo, proseguono i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Valve.