Steam Deck: quando esce la console portatile di Valve?

Inizialmente prevista entro la fine del 2021, l’attesissima Steam Deck ha finito con l’essere rimandata ai primi mesi di quest’anno, con Valve che ha già scongiurato l’eventualità di ulteriori rinvii. Ma quando uscirà esattamente questa nuova piattaforma, capace di farci avere la libreria di Steam a portata di mano? Scopriamolo insieme.

La console realizzata in collaborazione con AMD farà il suo debutto durante il mese di febbraio 2022, con prezzi a partire da 419 euro per il modello base da 64GB di spazio di archiviazione. Steam Deck sarà infatti disponibile anche in altre versioni, che oltre a presentare memorie più capienti garantiranno qualche accessorio e maggiori comodità: un vetro acidato antiriflesso di qualità superiore, un tema per la sua tastiera virtuale e una custodia esclusiva pensata per contenerla. In attesa di testarla con mano, vi ricordiamo che la console ha già dimostrato di poter riprodurre numerosi giochi, tra cui non mancano titoli di spessore quali Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice, The Binding of Isaac, Dark Souls III, Hollow Knight e tanti altri.

Per concludere, nel caso voleste approfondire questo argomento, ecco quali saranno le tre versioni di lancio di Steam Deck. Inoltre, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi tecnica dedicata a Steam Deck, che partendo dal suo potenziale in termini di premesse arriva a esaminarne l'interno della scocca.