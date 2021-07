Steam Deck: tra Ray Tracing, batteria e Fidelty FX, tutte le risposte di Valve

A seguito della presentazione ufficiale della piattaforma, i vertici di Valve si sono intrattenuti con la redazione di IGN.com per diffondere ulteriori dettagli riguardanti Steam Deck. La compagnia di Gabe Newell ha confermato il supporto a sistemi operativi come Windows e agli store PC, ma ha affrontato altri punti altrettanto interessanti.

Tanto per cominiciare, Valve ha confermato che Steam Deck monterà un chip di ultima generazione custom AMD, con CPU Zen 2, tecnologia RDNA 2 e una RAM da 16GB. La memoria interna dei tre modelli non sarà espandibile, ma saranno presenti gli slot dedicati alle schede SD esterne.



Rimanendo in termini di capacità hardware, la piattaforma supporterà il Ray Tracing con quei giochi che ne siano provvisti. La compagnia assicura poi che gli utenti saranno liberi di selezionare tra le varie opzioni grafiche in-game, esattamente come avverrebbe su un normale PC (i titoli presenteranno però un bilanciamento iniziale prefefinito). Essendo costruita in collaborazione con AMD, la piattaforma supporterà inoltre Fidelty FX, la tecnologia che attua un upscaling delle immagini renderizzate (a differenza del DLSS di Nvidia che invece applica una ricostruzione artificiale). Tecnicamente è presente anche il supporto ai visori VR, ma Valve precisa che la piattaforma non è ottimizzata per restituire un'esperienza particolarmente gratificante da questo punto di vista.

La batteria avrà un'autonomia di 2-8 ore, a seconda del software di cui staremo fruendo e delle impostazioni grafiche e prestazionali (Portal 2 può essere giocato per 4 ore a 60fps, o per 4-5 ore a 30fps). Viene inoltre precisato che la risoluzione dello schermo di Steam Deck è di 1280x800 con un aspect ratio di 16:9, e che la piattaforma supporterà il multiplayer sia online (sono inclusi due microfoni integrati per la chat vocale) che in locale (tramite la connessione di due o più controller).

I pre-order di Steam Deck saranno aperti a partire da domani venerdì 15 luglio dalle ore 19:00. La piattaforma sarà venduta in tre modelli differenti.