Steam Deck si rifà il look: la skin Dbrand è 'la cosa più vicina a Switch Pro'

Divertitisi in passato a punzecchiare Sony per la cover Midnight Black di PS5, i ragazzi di Dbrand guardano adesso in direzione della casa di Kyoto per lanciare sul mercato una nuova skin adesiva che trasforma Steam Deck nel fratello maggiore, e 'legale', di Nintendo Switch.

Nell'annunciare l'avvenuta disponibilità di questo nuovo prodotto, i curatori del sito ufficiale di Dbrand scherzano sul fatto che "per anni, innumerevoli blog hanno fatto credere a milioni di persone che una Switch Pro fosse davvero dietro l'angolo. Beh, dopo aver visto approdare sul mercato una Switch Lite prima e una Switch OLED poi, abbiamo deciso di affrontare il problema da soli! Dopo aver accumulato una notevole quantità di munizioni, i nostri avvocati hanno osservato che sarebbe stato più saggio abbandonare questa visione complottistica e mercenaria per dedicarci al plagio spudorato. Sfortunatamente per loro, sappiamo come lavorare in multitasking".

La simpatica provocazione lanciata da Dbrand viene ripresa anche da un portavoce della compagnia che, ai microfoni di The Verge, ha spiegato con sarcasmo che "è tutto legale, o almeno è quello che ci hanno assicurato i nostri avvocati dopo averli pagati per dire che 'è tutto legale'".

La nuova skin 'nintendiana' di Dbrand, in effetti, dona a Steam Deck l'aspetto di una Switch 'sotto steroidi', con tanto di logo pixelato sul reato e di fittizi controller Joy-Con nella doppia colorazione classica Blu/Rosso Neon. La pagina promozionale aperta per l'occasione dall'azienda canadese specifica che questa skin è "la cosa più vicina a Switch Pro che potrete avere". Nel caso foste interessati, la cover SwitchDeck per Steam Deck viene venduta sul portale di Dbrand (esclusi i costi di spedizione) a 49,95 dollari nella versione 'skin adesiva' o a 59,95 dollari nella versione 'case rigido'.