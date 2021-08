Steam Deck tra risoluzione 4K e modalità desktop: Valve chiarisce le specifiche hardware

Nel corso dell'ultima intervista a Rock Paper Shotgun, i progettisti di Valve non hanno discusso solo delle funzionalità nascoste di Steam Deck ma hanno fanno chiarezza sulle specifiche hardware della console ibrida riferendosi, in particolar modo, alle capacità della piattaforma di gestire la risoluzione 4K.

Nel ricollegarsi alle informazioni già snocciolate con la scheda tecnica di Steam Deck, i progettisti Greg Coomer e Lawrence Yang hanno risposto a tutti coloro che guardano con curiosità a questo mini-PC portatile e nutrono dei dubbi sulla sua capacità di raggiungere risoluzioni più elevate di quella indicata (seppure indirettamente) come target per giocare sullo schermo della piattaforma, ossia 800p.

Per evitare ogni genere di incomprensione, Coomer va dritto al punto e spiega che "certo, Steam Deck potrà garantire risoluzioni più elevate, d'altronde abbiamo integrato sia DisplayPort che HDMI". Alle parole di Coomer fanno eco le dichiarazioni del collega Yang, che sottolinea come "l'output a risoluzioni più elevate non viene gestito dal dock ma dalla console stessa. Potrete collegare il Deck a qualsiasi adattatore da HDMI a USB-C e così facendo potrete raggiungere anche la risoluzione 4K".

Chi vorrà utilizzare Steam Deck in modalità desktop come un normale PC, quindi, non avrà alcun problema a connettere la console a un monitor o ad una TV 4K. Quanto alla possibilità di adottare risoluzioni superiori agli 800p per giocare, Coomer spiega che "dipende sicuramente dal gioco che decidi di eseguire. Tutto è legato ai setting grafici, Deck si comporta come ogni altro PC e quindi potrete aumentare la risoluzione fino al limite desiderato, pur sapendo che l'aumento della risoluzione impatta sulle prestazioni e potrebbe non garantire un'esperienza di gioco a 30fps".

Anche Yang, a tal proposito, sottolinea che "il Deck è come qualsiasi altro PC gaming, potrete modificare a piacimento le impostazioni. Se vorrete connettere il Deck a uno schermo 4K e sfruttare quella risoluzione ma abbassando le texture e gli altri parametri grafici per rientrare nel range desiderato del framerate, probabilmente andrà bene lo stesso ma è un discorso che dipende dalle richieste hardware dei giochi che vorrete eseguire".