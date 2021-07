Steam Deck, gli scalper hanno già colpito: console vendute a oltre 900 euro

Con oltre 100.000 preordini in due ore per Steam Deck, la nuova console di casa Valve sembra aver ampiamente suscitato l'interesse della community videoludica.

La corsa al preordine, tuttavia, è stata colpita dall'azione degli speculatori, con un trend che si mantiene ormai costante da circa un anno. Come noto, già il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S aveva infatti visto moltissimi scalper aggiudicarsi molteplici console al solo scopo di ridurre l'offerta e rivendere l'hardware a prezzi maggiorati sul mercato secondario. Una tendenza che prosegue ancora oggi, ad ogni restock delle console Sony e Microsoft, e che pare ora destinata a coinvolgere anche Steam Deck.

Nell'aggiornata di avvio delle prenotazioni per l'hardware, le pagine di Ebay sono già colme di annunci che vedono protagoniste le diverse versioni della console. I prezzi proposti sono esorbitanti a fronte del prezzo di listino, ma i potenziali acquirenti non sembrano essersi lasciati intimorire eccessivamente. Ad esempio, segnala PC Gamer, una Steam Deck con memoria da 256 GB è stata venduta a 850 dollari, mentre una Steam Deck da 512 GB è stata acquistata a 975 dollari e un'altra addirittura a 1.599 dollari!



Mentre prosegue l'azione degli scalper, non sono pochi gli interrogativi legati al potenziale successo del prodotto Valve: ne ha parlato di recente il nostro Alessandro Bruni, che ha analizzato dubbi e certezze legate a Steam Deck.