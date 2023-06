Steam Deck scontata per l'estate! I saldi riducono il prezzo della console Valve

Giusto in tempo per il periodo delle vacanze, i vertici di casa Valve estendono i saldi estivi di Steam anche a Steam Deck, ora disponibile a un prezzo ridotto.

A partire dalla giornata di oggi - giovedì 29 giugno - prendono ufficialmente il via i saldi estivi di Steam, che si protrarranno sino al prossimo 13 luglio. In questo arco di tempo, tutte le versioni di Steam Deck e i relativi accessori saranno scontati del 20%, con una interessante riduzione del prezzo di listino della console ibrida. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli relativi all'offerta Valve:

Steam Deck - modello da 64 GB : passa da 419 euro a 377,10 euro ;

: passa da 419 euro a ; Steam Deck - modello da 256 GB : passa da 549 euro a 466,65 euro ;

: passa da 549 euro a ; Steam Deck - modello da 512 GB: passa da 679 euro a 543,20 euro;

Sconto del 20% anche per quanto riguarda la Docking Station di Steam Deck, che permette di collegare la console portatile alla smart TV. Per l'intera durata dei saldi estivi, l'accessorio potrà essere acquistato a 79,20 euro, anziché al prezzo di listino di 99 euro.



La promozione estiva si protrarrà per l'intera durata dei saldi estivi di Steam, che propongono una ricca selezione di giochi PC e Steam Deck in sconto.