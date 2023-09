Steam Deck in sconto: l'Update OS 3.5 è disponibile in anteprima, ecco cosa aggiunge

Le celebrazioni di Valve per i 20 anni di Steam proseguono con degli importanti sconti su Steam Deck e la possibilità, per tutti coloro che possiedono già la console ibrida, di provare in anteprima le novità e le migliorie previste dall'Update OS 3.5.

Partiamo proprio dall'aggiornamento in Preview del sistema operativo di Steam Deck per elencare gli interventi compiuti dai programmatori al seguito di Gabe Newell. L'Update OS 3.5 include numerose migliorie e aggiunte al sistema deputato alla gestione delle impostazioni del colore del display, con modifiche alla resa cromatica predefinita.

Sempre grazie al nuovo update del sistema operativo di Steam Deck, l'utilizzo di memorie esterne non richiederà ulteriori passaggi o installazioni ma verrà gestito in maniera automatica. Tra i correttivi apportati da Valve troviamo inoltre le opzioni per abilitare HDR e VRR direttamente dalle Impostazioni a schermo (se supportate dal display esterno o dall'adattatore connesso tramite USB-C). In calce alla notizia trovate il link alla pagina Steam con le note complete dell'Update SteamOS 3.5 in anteprima.

Per quanto concerne gli sconti, la nuova iniziativa promozionale di Valve per i vent'anni di Steam consente agli utenti di acquistare ogni modello e la Docking Station ufficiale di Steam Deck ad un prezzo ridotto:

Steam Deck con 64 GB eMMC: 377,10 euro (sconto del 10%)

Steam Deck con 256 GB NVMe: 466,65 euro (sconto del 15%)

Steam Deck con 512 GB NVMe: 543,20 euro (sconto del 20%)

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Steam Deck.