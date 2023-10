Steam Deck: si rafforzano gli indizi di un'imminente Revisione Hardware

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sia in programma una revisione hardware per Steam Deck, la console portatile di Steam. Ad anticiparlo sarebbe un resoconto della Federal Communications Commission (FCC), l'ente governativo americano che si occupa delle comunicazioni.

Nel comunicato si legge di una richiesta riguardante un dispositivo di Valve Corporation, modello: 1030, che sembra essere una revisione hardware di Steam Deck. Mentre sembra ci si ancora da attendere per un nuovo modello di Steam Deck, dunque, sembra che siano in cantiere delle migliorie per quello attuale.

La domanda presentata all'ente governativo americano afferma che un nuovo modulo Wi-Fi e Bluetooth prodotto da Quectel Wireless Solutions Co. Ltd è già stato concesso dalla FCC in data 13/07/2023 con l'ID FCC: XMR2023FC66EB e precisa che lo scopo della richiesta è quello di consentire l'integrazione di tale certificato nel Modello 1030 di Steam Deck.

Sulla scia delle informazioni racchiuse nel documento, dunque, un eventuale nuovo modello di Steam Deck dovrebbe possedere un nuovo modulo Wi-Fi (FC66E-B) che supporta lo spettro Wi-Fi 6E (6 Ghz) e potrebbe includere altri aggiornamenti hardware, sebbene non siano menzionati.

Pertanto, si fa sempre più strada l'idea che una revisione di Steam Deck sia in arrivo. Secondo la pagina del prodotto Quectel, il miglioramento dovrebbe garantire una velocità dati massima fino a 3000Mbps. Al momento non c'è ancora una conferma ufficiale, ma è plausibile che Valve sia quasi pronta al lancio della revisione dell'hardware.