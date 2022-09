Steam Deck tra Dock Station, Windows e versioni Slim: Valve guarda al futuro

Mentre i preordini per il lancio giapponese di Steam Deck superano le aspettative di Valve, l'azienda illustra i propri piani per il supporto della console nel prossimo futuro.

Nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di IGN USA, Valve ha ad esempio confermato di star finalmente superando le difficoltà connesse alla catena produttiva del Dock di Steam Deck. Il reperimento di materie prime e componenti necessari per la realizzazione del device sta diventando più stabile, garantisce Valve, che conta di poter offrire "presto" annunci in merito al debutto sul mercato della periferica per Steam Deck.

Il team di ingegneri di casa Valve sta inoltre lavorando duramente per consentire l'installazione di Windows sulla console portatile. Il tutto diventerà possibile in seguito ad una revisione dell'architettura di SteamOS, attualmente studiata appositamente per Steam Deck. Quanto il sistema operativo sarà dotato di un una procedura di installazione standardizzata, sarà possibile utilizzare anche Windows sull'hardware.



Infine, spazio a considerazione legate alla possibile realizzazione di una versione più leggera e compatta della console. Una sorta di Steam Deck Slim, afferma Valve, sarebbe teoricamente possibile, oltre che interessante, ma è necessario valutare con attenzione i pro e i contro. Diminuire le dimensioni dell'hardware implicherebbe infatti con tutta probabilità andare ad intaccare anche la durata della batteria.



In attesa di annunci più precisi, ricordiamo che con l'autunno stanno partendo moltissimi ordini di Steam Deck.