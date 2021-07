Steam Deck: le specifiche hardware delle tre versioni di lancio della console portatile

Dopo aver svelato a sorpresa Steam Deck, i vertici di Valve illustrano nel dettaglio tutti gli accessori e le specifiche tecniche delle versioni di lancio della nuova console portatile che, nelle intenzioni del colosso videoludico guidato da Gabe Newell, ambisce a competere con Nintendo Switch.

Contestualmente al reveal di Steam Deck, Valve ha aperto il sito ufficiale della nuova piattaforma ibrida per fornire tutte le delucidazioni del caso a coloro che guardano con estremo interesse a questa console portatile.

Andiamo allora a scoprire le principali caratteristiche hardware e le funzionalità di Steam Deck:

APU di AMD : il cuore pulsante dello Steam Deck sarà un chip di ultima generazione customizzato da AMD, con CPU Zen 2 e componente grafica spinta dalla tecnologia RDNA 2

: il cuore pulsante dello Steam Deck sarà un chip di ultima generazione customizzato da AMD, con CPU Zen 2 e componente grafica spinta dalla tecnologia RDNA 2 Touchscreen da 7 pollici : il display del Deck avrà un'interfaccia identica a quella di Steam e le funzioni di un pannello multi-touch capacitivo.

: il display del Deck avrà un'interfaccia identica a quella di Steam e le funzioni di un pannello multi-touch capacitivo. Trackpad : gioca a titoli per PC mai progettati per essere giocati su un dispositivo portatile. Con maggiore precisione e possibilità di personalizzazione, i trackpad ti offrono anche un vantaggio competitivo negli sparatutto in prima persona a ritmo serrato.

: gioca a titoli per PC mai progettati per essere giocati su un dispositivo portatile. Con maggiore precisione e possibilità di personalizzazione, i trackpad ti offrono anche un vantaggio competitivo negli sparatutto in prima persona a ritmo serrato. Giroscopio : con IMU e levette touch capacitive incorporate, il Deck ti aiuta a mirare. Posizionando il dispositivo fisicamente puoi ottenere maggiore precisione rispetto a una levetta o un trackpad da soli.

: con IMU e levette touch capacitive incorporate, il Deck ti aiuta a mirare. Posizionando il dispositivo fisicamente puoi ottenere maggiore precisione rispetto a una levetta o un trackpad da soli. Audio hi-fi : gli altoparlanti stereo di Steam Deck vantano un DSP integrato che offre suoni profondi e nitidi, oltre alla possibilità di connettere le cuffie o un doppio microfono incorporato.

: gli altoparlanti stereo di Steam Deck vantano un DSP integrato che offre suoni profondi e nitidi, oltre alla possibilità di connettere le cuffie o un doppio microfono incorporato. Batteria : ogni modello di Steam Deck avrà una batteria incorporata da 40 Watt per svariate ore di gioco. Per i titoli 2D o la navigazione sul web, la console offrirà una durata massima di circa 7-8 ore.

: ogni modello di Steam Deck avrà una batteria incorporata da 40 Watt per svariate ore di gioco. Per i titoli 2D o la navigazione sul web, la console offrirà una durata massima di circa 7-8 ore. I/O espandibile con jack multifunzione USB-C : l'ingresso può essere utilizzato per ricaricare la console, accedere a periferiche o connettere il Deck a una dock apposita (da acquistare separatamente) per poter giocare su di una TV ad alta definizione.

: l'ingresso può essere utilizzato per ricaricare la console, accedere a periferiche o connettere il Deck a una dock apposita (da acquistare separatamente) per poter giocare su di una TV ad alta definizione. Connettività Wireless : il WiFi e il Bluetooth consentono il collegamento alla rete e a un'ampia gamma di periferiche dai controller alle cuffie, dalla tastiera al mouse.

: il WiFi e il Bluetooth consentono il collegamento alla rete e a un'ampia gamma di periferiche dai controller alle cuffie, dalla tastiera al mouse. Sospendi e riavvia velocemente : tramite le funzionalità SteamOS incluse, è possibile accedere a un sistema di sospensione/riavvio rapido della console.

: tramite le funzionalità SteamOS incluse, è possibile accedere a un sistema di sospensione/riavvio rapido della console. Funzionalità avanzate: è possibile installare e utilizzare qualsiasi software PC su Steam Deck. La compatibilità piena con l'ambiente PC consente di accedere ad applicazioni per navigare sul web, guardare video in streaming, utilizzare programmi di produttività, installare giochi da altri negozi e tutto ciò che è possibile fare su di un PC fisso.

Steam Deck sarà disponibile in Italia dal mese di dicembre 2021. La console che lancerà la sfida a Nintendo Switch sarà proposta in tre versioni dall'hardware identico ma con differenze rappresentate dagli accessori e dalla capacità dell'hard disk (tenendo conto del fatto che tutti i modelli saranno provvisti di porta MicroSD per espandere la memoria).

Steam Deck da 419 euro : Memoria interna 64 GB eMMC , Custodia

: Memoria interna , Custodia Steam Deck da 549 euro : Memoria interna 256 GB SSD NVMe , Custodia, Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam

: Memoria interna , Custodia, Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam Steam Deck da 679 euro: Memoria interna 512 GB SSD NVMe, Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore, Custodia esclusiva, Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam, Tema esclusivo per la tastiera virtuale

Cosa ne pensate delle specifiche hardware e delle funzionalità dello Steam Deck? Fatecelo sapere con un commento.