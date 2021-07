Steam Deck o Steam Pal? L'autoironia di Valve sulla nuova console

Con l'annuncio ufficiale di Steam Deck, il team di Valve punta a mutare gli attuali equilibri nel mercato globale dei videogiochi, grazie alla versatilità di una console ibrida in grado di proporre l'intera libreria Steam.

Per quanto improvvisa, la presentazione del nuovo hardware non ha colto la community totalmente di sorpresa. Erano infatti ormai alcuni mesi che circolavano in rete indiscrezioni su di un possibile ritorno di Valve nel campo console, dopo lo scarso successo riscosso da Steam Machine. Tradizionalmente autorironica, la compagnia ha dunque deciso di riservare un piccolo omaggio a chi, già in primavera aveva iniziato a intuire qualcosa.

Sul sito ufficiale di Steam Deck, nello specifico, troviamo un Easter Egg dedicato proprio ai rumor legati a Steam Pal emersi in primavera. Poi mutata nel definitivo "Steam Deck", l'originale "Steam Pal" rappresenta la denominazione inizialmente avvistata dai dataminer all'interno del codice dello store di Valve. Per ricordarla, la compagnia videoludica ha collocato sul portale web dedicato a Steam Deck l'immagine che potete trovare in calce a questa news.



Oltre a includere una serie di omaggi a Jurassic Park, lo scatto propone sulla sinistra un piccolo post-it. All'interno di quest'ultimo, possiamo avvistare il nome di Steam Pal cancellato, con accanto invece l'espressione Steam Deck cerchiata in segno di approvazione. In un secondo post-it, collocato più in basso, si legge invece la nota "Cancellare 6.js": quest'ultimo è proprio il nome del file dal quale i dataminer avevano estratto i primi dettagli sul progetto!



In chiusura, ricordiamo che sono ora aperti i preordini di Steam Deck per tutti gli account Steam.