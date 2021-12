Steam Deck: SteamOS 3 sarà meno 'ingombrante' dei firmware PS5, Xbox e Switch

Le ultime anticipazioni condivise da un frequentatore del forum di MetaCouncil mettono in luce il lavoro svolto da Valve nel fare in modo che SteamOS 3, il sistema operativo di Steam Deck, sia decisamente più "leggero" del firmware di sistemi come PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

L'utente Madjoki di MetaCouncil ha infatti condiviso le note interne della versione più recente di SteamOS (nella fattispecie, la 20211120.2) e sottolineato come il sistema operativo occupi all'incirca 10 GB, uno spazio che potrebbe ridursi ulteriormente una volta effettuata l'installazione in dispositivi come Steam Deck.

Le informazioni condivise dal frequentatore del forum per programmatori, se confermate, renderebbero decisamente meno difficoltose le operazioni di chi, optando per l'acquisto del modello "entry level" di Steam Deck con hard disk eMMC da 64 GB, dovrà gestire lo spazio di archiviazione interno della propria console portatile.

La scelta operata da Valve per dotare il Deck di una distro Linux, inizialmente criticata da una fetta della community, sembra perciò ripagare i progettisti dell'azienda statunitense: anche nel peggiore dei casi, i 10 GB del software di sistema di Steam Deck occuperebbero solo il 15% dello spazio di archiviazione offerto dal modello con 64GB di memoria interna.

In confronto, la versione 64bit di Windows 10 necessita più di 20GB di spazio sull'hard disk principale, generando un "ingombro" non troppo dissimile da quello dei sistemi operativi di PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch che, al netto delle espansioni di memoria e di eventuali modelli con hard disk più capienti, tendono a occupare circa il 20% della memoria interna.