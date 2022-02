Steam Deck diventa Steampunk: la versione fan made in attesa del lancio

Prosegue il conto alla rovescia per l'arrivo sul mercato di Steam Deck, con la console portatile di casa Valve pronta a fare finalmente il suo ingresso nelle case dei videogiocatori.

A scandire gli ultimi giorni di attesa, ci hanno pensato alcune interessanti pubblicazioni da parte del colosso videoludico. Il team di Valve ha infatti diffuso ulteriori dettagli sull'hardware, rendendo disponibili persino i progetti della scocca di Steam Deck. Un simpatico dietro le quinte della produzione della console, che è stato immediatamente analizzato dalla community videoludica. In particolare, gli utenti più creativi non hanno esitato nel dare forma ad una prima selezione di personalizzazioni destinate a farsi strada sulla futura Steam Deck.

Tra gli appassionati più fantasiosi possiamo certamente includere Tomek Dittrich, sviluppatore indipendente che si è divertito ad immaginare una nuova versione della console portatile. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'autore ha plasmato una versione in pieno stile Steampunk per Steam Deck, con tanto di schermo in bianco e nero! Ovviamente, si tratta di un semplice progetto virtuale, ma il lavoro è stato svolto con meticolosa attenzione ai dettagli: cosa ve ne pare del risultato finale?



Steam Deck, lo ricordiamo, inizierà a raggiungere i giocatori a partire dal prossimo lunedì 28 febbraio 2022.