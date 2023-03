Steam Deck stupisce Valve: è diventata la piattaforma di riferimento per tanti giocatori

A quanto pare un gran numero di possessori di Steam Deck la amerebbero così tanto da utilizzarla come piattaforma da gioco principale, più di qualunque altro sistema. A rivelare il curioso dato sono stati Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais, due dei designer dell'apprezzata piattaforma portatile targata Valve.

I due progettisti ne hanno parlato nel corso di un'intervista con il portale Rock Paper Shotgun in cui hanno riflettuto sulle sfide ed i successi del primo anno di vita di Steam Deck (distribuita a partire da febbraio 2022) e sulla presa che ha avuto sul pubblico. "La sorpresa più grande per me è stato vedere come Steam Deck ha cambiato il modo in cui la gente gioca", afferma Yang, che prosegue: "Di recente abbiamo scoperto che, tra coloro che hanno acquistato Steam Deck, il 42% l'ha preferita ad altri apparecchi per giocare su Steam".

Griffais condivide lo stupore del collega: "Sicuramente abbiamo creato Steam Deck per essere flessibile e permettervi di giocare come preferite, ma ciò che ha fatto la community continua a stupirci". Insomma, il sistema portatile di Valve si è rivelato fin qui una scommessa vinta, e non sorprende dunque che in molti già si chiedono quali progetti ci siano per il futuro: a tal proposito, però, Yang ha ribadito che non si parlerà di Steam Deck 2 ancora per qualche anno, e che l'obiettivo principale di Valve è di continuare a perfezionare il modello attuale che, in fondo, ha solo un anno di vita.

Parlando a proposito di migliorie, il Ray Tracing è arrivato su Steam Deck, supportato al momento da Doom Eternal.