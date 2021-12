Steam Deck subirà altri rinvii? Valve rassicura i fan della console portatile

Mentre proseguono i lavori di ottimizzazione su Steam Deck di giochi come Half-Life 2, DOTA 2 e CS:GO, i rappresentanti di Valve intervengono sulle pagine di PCGamer.com per rassicurare tutti coloro che attendono con impazienza il lancio della console portatile: il mini-PC ibrido non subirà ulteriori rinvii.

Nonostante il protrarsi della crisi dei semiconduttori e le ormai croniche problematiche legate al reperimento dei chip e dei componenti necessari per assemblare i dispositivi elettronici più performanti, il colosso tecnologico americano guarda con fiducia al futuro e ribadisce la propria intenzione di non far slittare ulteriormente la distribuzione dei primi modelli di Steam Deck.

Nel corso di un'intervista concessa a PCGamer.com da Greg Coomer, il designer di Valve ha discusso dell'argomento e specificato che "siamo ottimisti e sentiamo di essere sulla buona strada per lanciare Steam Deck a febbraio. Certo, siamo ancora dispiaciuti per non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati e di non aver potuto consegnare i primi Deck già da questo fine 2021, ma tutti i segnali che stiamo ricevendo ci indicano che saremo in grado di provvedere alla spedizione del sistema a febbraio".

A voler dar retta all'esponente di Valve, quindi, le stime di spedizione della console portatile rimangono immutate rispetto alle tempistiche annunciate dall'azienda capitanata da Gabe Newell nel novembre di quest'anno, con il posticipo di Steam Deck al 2022.