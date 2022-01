Steam Deck supporta Easy Anti Cheat, arriva la conferma di Valve

Si era già parlato dell'argomento in passato ma adesso arriva la conferma ufficiale di Valve: Steam Deck supporterà Easy Anti Cheat, questo vuol dire che i giochi che utilizzano questo sistema saranno perfettamente compatibili con l'hardware di Valve.

Con un post pubblicato su Steam Community, Valve fa sapere che "nei mesi recenti, il nostro team ha lavorato con Epic sul supporto a Easy Anti-Cheat + Proton e siamo lieti di annunciare che aggiungere il supporto a Steam Deck per i vostri giochi esistenti che fanno uso di EAC è ora un procedimento semplice che non richiede l'aggiornamento dei codici binari del gioco, nuove versioni dell'SDK o l'integrazione di nuovi servizi. Grazie anche ai nostri aggiornamenti di BattlEye dello scorso anno, ciò significa che i due servizi anti-cheat più diffusi ora sono facilmente supportati su Proton e Steam Deck."

Grazie a SteamDB scopriamo anche che Valve ha certificato e ottimizzato 38 giochi per Steam Deck tra i giochi con il bollino "Verificato" troviamo ad esempio Death Stranding, Dark Souls 3, Sekiro, Celeste e Cuphead mentre tra quelli "Giocabili" (ovvero titoli compatibili ma senza ottimizzazioni) figurano The Witcher 3, Bravely Default 2, NieR Automata, Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, tra i giochi non compatibili (almeno per il momento) invece spicca la presenza di Persona 4 Golden.