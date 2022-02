Steam Deck supporta GOG? 'Non ufficialmente', chiarisce lo store digitale

A pochi giorni dal lancio di Steam Deck e dell'invio delle prime console portatili per i preordini del Gruppo 1, i curatori dei social di GOG.com spiegano che il launcher del negozio digitale non è supportato "ufficialmente" ma che c'è sempre un modo per ovviare a questa mancanza.

Interpellati su Twitter, i gestori dei social di GOG.com specificano infatti che "non c'è alcun supporto ufficiale a GOG su Steam Deck. Ma poiché il dispositivo ha un'architettura aperta, da quanto abbiamo capito, puoi sempre installare Windows e grazie ad esso eseguire i giochi di GOG".

Come sottolineato dai curatori dello store digitale di proprietà di CD Projekt, quindi, chi desidera accedere alla propria ludoteca di GOG su Steam Deck può installare un OS compatibile con il launcher e aggirare, così facendo, l'ostacolo rappresentato dal mancato supporto del client di GOG.com su Proton, il sistema operativo "ufficiale" del Deck.

Solo al lancio della nuova console portatile di Valve, ad ogni modo, capiremo quali saranno le prestazioni offerte dal Deck sia in ambiente Proton che su sistemi operativi terzi. Nel frattempo, vi lasciamo a questo approfondimento con il primo video teardown di Steam Deck e le considerazioni preliminari di chi, disassemblando il dispositivo, lo reputa più riparabile di un laptop.