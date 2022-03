Steam Deck sempre più supportata: più di 1.000 titoli Verificati o Giocabili

Dalle pagine del blog ufficiale di Valve, i programmatori del colosso tecnologico americano festeggiano l'avvenuto superamento dei 1.000 titoli Verificati o Giocabili sulla nuova console ibrida Steam Deck.

Come spiegano gli stessi programmatori di Valve, il traguardo appena raggiunto non era affatto scontato in funzione del concomitante impegno dell'azienda capitanata da Gabe Newell nella distribuzione delle prime unità di Steam Deck ai fortunati utenti rientrati nel Gruppo 1 dei preordini.

Per l'occasione, i rappresentanti della compagnia statunitense sottolineano l'importanza del Deck Verified, il programma di supporto lanciato dalla stessa Valve per favorire l'integrazione e la piena compatibilità dei videogiochi di Steam sulla nuova piattaforma portatile della compagnia. Lavorando a stretto contatto con i singoli sviluppatori, Valve promette infatti di estendere in maniera costante la compatibilità e il supporto di Steam Deck all'immensa ludoteca del proprio negozio digitale.

Gli elevati standard imposti da Valve sono alla base del doppio sistema di certificazione sui titoli Verificati o Giocabili: nella prima categoria rientrano tutti quei videogiochi che non presentano alcun genere di incompatibilità, mentre nella categoria dei titoli 'Giocabili' rientrano i giochi che necessitano di ulteriori update per poter essere fruiti al meglio su Deck. Negli esempio forniti da Valve, "se un gioco mostra le icone dei pulsanti del controller nel 99% dei casi ma occasionalmente suggerisce di 'premere F', allora quel titolo viene valutato come 'Giocabile' e non come 'Verificato'. Se il 99% delle funzionalità del gioco risultano accessibili ma l'apertura di un minigioco facoltativo provoca un crash o se un video tutorial non viene riprodotto correttamente, allora quel gioco verrà valutato come 'Non Supportato'".

Per incentivare le software house a supportare attivamente la nuova console ibrida, Valve ha messo a disposizione i dev kit gratuiti di Steam Deck a tutti gli sviluppatori.