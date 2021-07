Steam Deck: supporto a Windows e agli store PC; il dock sarà venduto separatamente

Valve ha sorpreso il mondo videoludico annunciando Steam Deck, la nuova piattaforma portatile della compagnia che, esattamente come Nintendo Switch, sarà in grado di collegarsi ad un display esterno.

A differenza della console Nintendo, Steam Deck sarà a tutti gli effetti una piattaforma aperta e permetterà agli utenti di installare software esterni, così da fungere essenzialmente come un vero e proprio PC da gaming. Dall'hands-on di IGN.com, apprendiamo che i giocatori saranno completamente liberi di eliminare il sistema operativo di Steam pre-installato per far posto a Windows. Non è da escludere che questo possa comportare delle prestazioni leggermente inferiori dei giochi (essendo l'ultima versione di SteamOS ottimizzata per la nuova piattaforma), tuttavia sarete a questo punto in grado di installare qualsiasi applicazione desideriate, incluse quelle legate agli store esterni dedicati al gaming (Xbox Game Pass, Epic Games Store e così via).

"Se acquisti uno Steam Deck, è un PC. Puoi installare quello che vuoi, puoi collegare qualsiasi periferica tu voglia. Forse un modo migliore per descrivelo è dire che è un piccolo PC con un controller collegato anziché una console da gioco", le dichiarazioni di Lawrence Yang di Valve.

Sul sito ufficiale di Steam Deck leggiamo inoltre che la dock station sarà venduta a parte: "Il dock ufficiale supporta Steam Deck per il collegamento a display esterni, reti cablate, periferiche USB e alimentazione. Se nei hai uno, puoi anche usare un diverso hub alimentato da USB-C. Il dock ufficiale sarà venduto separatamente. Maggiori informazioni in arrivo".

I tre modelli di Steam Deck saranno preordinabili a partire da domani, venerdì 15 luglio, dalle ore 19:00.