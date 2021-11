Steam Deck, sviluppo senza devkit: Valve semplifica i lavori su giochi e ottimizzazioni

Per indorare l'amara pillola del rinvio a febbraio 2022 di Steam Deck, Valve comunica un'importante novità a tutte le software house che desiderano trasporre i loro giochi PC sulla console ibrida pur senza possederne l'apposito devkit.

L'ultimo aggiornamento alla documentazione condivisa dall'azienda americana integra infatti una suite di programmi e di funzionalità che, almeno in teoria, dovrebbero semplificare e velocizzare in maniera sensibile lo sviluppo dei porting dei giochi PC da parte di chi non ha un devkit di Steam Deck.

Contestualmente alla pubblicazione di questi documenti, Valve ha provveduto a lanciare sulle pagine di Steam le applicazioni gratuite SteamOS Devkit Client e SteamOS Devkit Service, due strumenti che permettono agli sviluppatori di connettere il proprio PC a un computer Linux per inviare le build, tracciare i progressi del proprio team ed eseguire il codice debut per i giochi accedendo al ambiente di sviluppo legato al sistema operativo di Steam Deck (ricordiamo che SteamOS si basa su kernel Linux).

Pur senza coinvolgere direttamente i consumatori, la novità annunciata da Valve rimarca gli sforzi profusi dall'azienda capitanata da Gabe Newell nel garantire la più ampia compatibilità dei giochi PC su Steam Deck per il lancio, specie in funzione delle possibili funzionalità aggiuntive e delle ottimizzazioni specifiche per i titoli più popolari.