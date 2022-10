Steam Deck taglia il suo primo, grande traguardo: vendute un milione di unità

Nonostante le iniziali difficoltà di distribuzione, Steam Deck sta prendendo il via e portando grandi soddisfazioni a Valve. La piattaforma portatile ha infatti già tagliato il suo primo importante traguardo, arrivando a vendere oltre un milione di unità.

La conferma arriva nel corso della conferenza Akademy 2022 dove ha preso parte anche KDE, società creatrice della modalità desktop Plasma di cui Steam Deck e dotata. Durante il suo intervento, David Edmunson di KDE ha rivelato il traguardo commerciale raggiunto dal sistema, confermando inoltre che la sua azienda continua a lavorare a stretto contatto con Valve per migliorare ulteriormente Steam Deck e la sua offerta software e hardware.

Non solo, Edmunson precisa che "stiamo ancora smaltendo le prenotazioni" segno di come i numeri fin qui registrati dalla piattaforma sono destinati ad aumentare ulteriormente già nel prossimo futuro, non appena tutti gli ordini attuali saranno esauriti. Senza dubbio una partenza incoraggiante per una piattaforma attualmente venduta solo attraverso Steam. In aggiunta, Steam Deck ha generato hype in Giappone, con i preordini che sono andati ben oltre le iniziali aspettative.

In ogni caso Valve già guarda al futuro di Steam Deck, tra l'altro senza neanche escludere a priori la possibile realizzazione di un modello Slim nei prossimi anni.