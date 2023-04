Steam Deck e i suoi tanti impieghi: in Ucraina viene usata a scopi militari

Mentre la guerra in Ucraina continua, l'esercito che sta resistendo all'invasione russa è solito utilizzare armamenti di vario tipo e uno di questi coinvolge anche Steam Deck.

A svelare questo particolare è una serie di immagini e video che sono finiti qualche giorno fa su Twitter e che testimoniano come le armi tecnologicamente avanzate che l'esercito ucraino utilizza per attaccare gli invasori vengano talvolta controllate da remoto tramite dispositivi insoliti come la console portatile di casa Valve. Più nello specifico, le informazioni emerse di recente svelano che Steam Deck viene utilizzato per il controllo a distanza di torrette automatiche e altri dispositivi che non richiedono la presenza fisica di un soldato per poter attaccare e che possono essere gestite entro un raggio di mezzo chilometro.

Ovviamente non è possibile vedere cosa c'è a schermo nel materiale diffuso sui social e, con tutta probabilità, l'interfaccia utente che permette il controllo remoto di questi dispositivi è sotto segreto militare.

Prima di lasciarvi alle immagini e ai filmati in questione, vi ricordiamo che giusto qualche ora fa è arrivata l'approvazione dell'Ucraina all'affare Microsoft x Activision. Sapevate inoltre che il colosso di Redmond starebbe lavorando ad una modalità speciale di Windows 11 per Steam Deck ed altri dispositivi portatili?