Steam Deck: nuova tastiera, supporto a Windows 11 e tanto altro con gli ultimi update

Mentre gli scalper iniziano ad approfittare anche della scarsa reperibilità di Steam Deck, vendendo le poche unità in circolazione a prezzi esorbitanti, Valve continua ad aggiornare il software di sistema della sua console portatile al fine di migliorare le prestazioni ed introdurre funzionalità aggiuntive.

Stando a quanto riportato da un giornalista di The Verge, nel corso degli ultimi giorni Valve si è data parecchio da fare con gli aggiornamenti di Steam Deck e i risultati iniziano a vedersi. La pubblicazione di una serie di update in versione finale o beta ha infatti permesso di sistemare alcune criticità come quelle relative alla connessione wi-fi, ora più reattiva e priva di interruzioni. È stato inoltre aggiunto un nuovo tipo di tastiera che consente di scrivere utilizzando contemporaneamente i due touchpad laterali della console, oltre ad una serie di opzioni extra che permettono ai giocatori di personalizzare la zona morta degli analogici e altri extra particolarmente utili. Grazie ad una pratica combinazione di tasti è inoltre possibile eseguire una sorta di reset che dovrebbe sistemare eventuali problemi con i dispositivi USB-C. Altra novità riguarda poi l'introduzione del supporto a fTPM, grazie al quale gli utenti possono ora installare senza problemi Windows 11 sul loro dispositivo.

