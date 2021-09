Steam Deck, temperature, batterie e performance: primi bechmark su Cyberpunk 2077 e altri

Direttamente dai magazzini di Valve, i primi Dev-Kit di Steam Deck sono stati spediti agli sviluppatori nel corso del mese di settembre. Ormai alla vigilia di ottobre, sono dunque parecchi gli autori videoludici in possesso dell'intrigante hardware.

Non sorprende dunque veder ora emergere in rete i primi dettagli derivanti da test sul campo effettuati sulla versione semi-definitiva di Steam Deck. Dalla Cina, in particolare, arrivano alcuni interessanti benchmark, volti a valutare le performance della console. Di seguito, vi riportiamo i rapporti tra frame rate e risoluzione identificati dai test condotti su diversi AAA:

Shadow of The Tomb Raider (Qualità Alta): media superiore ai 30 FPS;

Doom Eternal (Qualità Custom): media di 46 FPS;

DOTA 2 (Qualità Alta): media di 47;

Cyberpunk 2077 (Qualità Alta): media di 20-30 FPS;

Sempre dalla Cina arrivano ulteriori dati legati alla resa disul campo. Sul fronte della, si testimonia ad esempio un passaggio dal 100% al 46% dopo circa tre ore di gioco intenso. Informazioni interessanti anche sul fronte delle, con un termoscanner che ha identificato rispettivamente 43°C per il retro della console e 29°C circa per i controller durante una sessione di gioco.