Steam Deck tocca quota 4.000 giochi Verificati o Giocabili: ecco le new entry

Sin dal lancio avvenuto a dicembre 2021, Steam Deck ha costantemente continuato ad aggiungere nuovi titoli Verificati o Giocabili al suo elenco. Questi sono i termini che Valve utilizza per catalogare il grado di ottimizzazione di ciascun gioco presente nella libreria di Steam e di conseguenza della sua piattaforma portatile.

Mentre sempre più sviluppatori lavorano per ottimizzare i loro giochi per Steam Deck, Valve continua in parallelo a migliorare Proton. Da questo ne consegue che sempre più giochi ricevono il bollino "Steam Verified". Ad oggi, sono ben 4.000 i giochi che sono "Verificati" o perlomeno "Giocabili" su Steam Deck. Attualmente ecco quali sono le valutazioni complessive secondo le stime di SteamDB:

Verificati - 1867

Giocabili - 2140

Non supportati - 1600

Sebbene non siano formalmente supportati, diversi tra questi 1.600 titoli che non hanno ricevuto la verifica potrebbero ugualmente essere fruiti tramite la console portatile di Valve, al netto di qualche eventuale problema tecnico e/o prestazionale. All'elenco dei giochi "Steam Verified" si sono recentemente aggiunti i seguenti titoli: Blossom Tales: The Sleeping King, Apico, The Longing, The LEGO Movie 2 - Videogame, Axiom Verge 2, ed anche Stray fresco di pubblicazione.

Dopo il lavoro svolto con Steam Deck, Valve ha affermato di voler portare SteamOS anche su altre piattaforme portatili.