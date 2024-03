Steam Deck, Top 10 giochi più giocati negli ultimi 12 mesi: chi domina la classifica?

Dopo aver scoperto i 20 giochi più giocati su Steam Deck a febbraio 2024, curiosi di sapere quali sono stati invece i titoli più popolari degli ultimi 12 mesi? A rivelarle la Top 10 è stata Valve, con un illustre vincitore che non sorprende.

Nel periodo compreso tra marzo 2023 e marzo 2024 è stato Baldur's Gate 3 il gioco più giocato in assoluto su Steam Deck: l'acclamato RPG di Larian Studios conquista la vetta della classifica superando la concorrenza di apprezzate produzioni indie quali Vampire Survivors e Dave The Diver, anch'essi gettonatissimi dall'utenza della piattaforma portatile di Valve. Di seguito la Top 10 completa:

Baldur's Gate 3 Vampire Survivors Dave The Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Stardew Valley Red Dead Redemption II

La classifica appare piuttosto variegata, con la presenza di un sempreverde come Grand Theft Auto V fino a Palworld, uno dei più grossi fenomeni videoludici di questi primi mesi del 2024. Non manca Hogwarts Legacy, uno dei giochi di maggior successo del 2023 e che per poco non sale sul podio. Tutti però rimangono dietro a Baldur's Gate 3, eletto GOTY 2023 e in grado di conquistare critica e pubblico di tutto il mondo.

