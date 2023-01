Steam Deck: i trucchi per sfruttare al massimo la console portatile Valve

Avete trovato Steam Deck sotto l'albero e vi farebbe piacere ricevere qualche consiglio utile per muovere i primi passi con la console portatile di casa Valve? Allora siete nel posto giusto.

Compatibilità dei giochi

Come ormai ben saprete, su Steam è presente una lista che suddivide i prodotti venduti sulla piattaforma in 'compatibili', 'verificati' e 'incompatibili' con la console portatile. Per quanto l'elenco sia ottimo e permetta di farsi un'idea di quali sono i giochi utilizzabili su Steam Deck, sarebbe opportuni non fidarsi ciecamente del bollino, poiché vi sono numerosi videogiochi che possono girare sulla macchina malgrado l'assenza di una certificazione. Se siete quindi interessati ad un gioco che risulta non compatibile, vi suggeriamo di fare un tentativo, poiché il risultato potrebbe sorprendervi.

Emulatori

È molto probabile che i possessori di Steam Deck non vogliano usare la console solo per le produzioni più recenti, ma siano intenzionati a sfruttarne l'hardware anche con l'emulazione. A questo proposito, uno dei migliori software è chiamato EmuDeck ed è un'applicazione all-in-one che permette di emulare un gran quantitativo di dispositivi senza la necessità di installare un software per ciascuna macchina. Installare EmuDeck è semplice, visto che Steam Deck è simile ad un normale PC e nella sua modalità desktop consente di spostare file ed installarli in maniera simile a quanto avviene normalmente su Windows.

Giochi GOG ed Epic Games

Altro software molto importante per chi possiede Steam Deck è Heroic Game Launcher, un'applicazione che consente di accedere a GOG ed Epic Games Store per scaricare tutti i giochi che avete acquistato o riscattato gratuitamente (incluso Death Stranding, regalato a Natale sullo store dei creatori di Fortnite). Sebbene sia perfettamente funzionante con quasi tutti i giochi, questo software andrebbe utilizzato con cautela, visto che alcuni prodotti online come Fortnite e Destiny 2 non supportano sistemi operativi diversi da Windows (per via dell'anti-cheat) e l'utilizzo di questa app potrebbe portarvi al ban. Insomma, cercate di utilizzare questo sistema esclusivamente per i titoli single player o che supportano pienamente Linux.

Configurazione del controller

Chi vuole giocare nel migliore dei modi non dovrebbe nemmeno ignorare la presenza di una sezione dei menu dedicata interamente ai preset di comandi creati dalla community. Spesso e volentieri, lo schema personalizzato e condiviso da altri giocatori riesce ad essere più efficace persino di quello ideato dagli sviluppatori. Per utilizzare uno di questi preset, basta cliccare sull'icona a forma di controller in corrispondenza dei giochi nel menu: vi basterà premere un tasto per scaricare ed attivare quello schema.

Modalità a 40Hz

L'ultimo consiglio che daremo ai neo possessori di Steam Deck riguarda le impostazioni grafiche, dal momento che esiste la possibilità di modificare la frequenza di aggiornamento del piccolo schermo della console portatile. Dal momento che molti giochi faticano a raggiungere i 60 fotogrammi al secondo e che un framerate elevato ha un impatto notevole sulla durata della batteria, potrebbe essere una buona idea quella di abilitare la modalità a 40Hz, che è una via di mezzo perfetta fra i 30 e i 60Hz sia per quello che riguarda la fluidità che per l'input lag.

Sapevate che Vampire Survivors ed Elden Ring sono tra i più giocati di dicembre 2022 su Steam Deck? Vi ricordiamo inoltre che, ad oggi, sono più di 7.000 i giochi compatibili con Steam Deck.