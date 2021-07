Steam Deck: Ubisoft pronta a supportare la console Valve

Tra le software house interessate a Steam Deck troviamo anche Ubisoft, la quale si è detta interessata alla possibilità di portare i suoi titoli sulla piccola console Valve.

A svelarlo è stato proprio il CEO dell'azienda francese, Yves Guillemot, nel corso di un incontro con gli azionisti:

"Siamo molto felici dell'arrivo di Steam Deck, poiché il suo debutto nell'industria videoludica è la dimostrazione che vi sia il continuo flusso di nuovo hardware nel mercato. Noi la terremo d'occhio e, nel caso in cui dovesse godere della giusta popolarità, porteremo anche su di lei i nostri giochi."

Sebbene Steam Deck sia a tutti gli effetti un PC e di conseguenza i giochi Ubisoft presenti sul client Valve potrebbero girare installando un sistema operativo diverso da SteamOS (vi ricordiamo che Rainbow Six Siege è tra i giochi non supportati), una maggiore attenzione da parte degli sviluppatori nell'ottimizzazione dei loro prodotti potrebbe avere dei vantaggi notevoli. Dopotutto Ubisoft è sempre stata tra le aziende più attive nel supporto ai nuovi hardware e da anni ormai prova a colonizzare con i suoi prodotti qualsiasi console o servizio arrivi sul mercato (vedi Nintendo Switch e Google Stadia).

Non è da escludere che tra i primi prodotti in arrivo su Steam Deck possa esserci il nuovo Tom Clancy's XDefiant, sparatutto free to play annunciato ieri in diretta streaming.