Steam Deck: la nuova UI sostituirà la modalità Big Picture di Steam

I preordini di Steam Deck sono ufficialmente aperti per tutti gli account Steam e il team di Valve si prepara a gestire la fase di debutto della nuova console sul mercato videoludico globale.

In seguito all'annuncio ufficiale del nuovo hardware, emergono con costanza dettagli sugli elementi che porteranno a modifiche per l'esperienza proposta dalla piattaforma votata al PC gaming. A questi ultimi, si aggiunge ora anche la conferma di un prossimo pensionamento della modalità Big Picture di Steam, che cesserà di essere disponibile.

A confermarlo, è un portavoce di Valve, che ha affrontato la tematica in un post recentemente condiviso con la community dello store online. Nello specifico, tale modalità di fruizione sarà rimpiazzata dal nuovo UI che i giocatori hanno avuto modo di osservare in azione durante il reveal di Steam Deck. Con gli hardware appena resisi protagonisti dell'apertura dei preordini, tuttavia, le tempistiche legate a questa ulteriore novità non sono ancora state comunicate ufficialmente. Da Valve fanno infatti sapere di non aver ancora previsto una precisa tabella di marcia per l'esordio del'UI.

In attesa di ulteriori informazioni sui cambiamenti in arrivo su Steam, ricordiamo che i preordini di Steam Deck sono stati rapidamente presi d'assalto da scalper e speculatori, che hanno già iniziato a rivendere la propria possibilità di acquisto della console sul mercato secondario, ovviamente a prezzo maggiorato.