Steam Deck: l'ultimo update agisce sulla ventola rumorosa, problema risolto?

Valve ha pubblicato il nuovo aggiornamento per SteamOS di Steam Deck, l'update 3.2 che ha apportato alcune significative migliorie alla ventola del PC portatile, considerato dalla maggior parte degli utenti come uno dei problemi maggiori della piattaforma.

La ventola viene infatti ritenuta troppo rumorosa, non solo con i giochi tecnicamente più pesanti ma anche avviando produzioni più semplici, disturbando in maniera consistente le partite dei giocatori. L'ultimo intervento di Valve potrebbero però aver in larga parte risolto la situazione, con a SteamOS 3.2 che introduce una curva di velocità controllata dal sistema operativo per la gestione della ventola stessa. Sebbene con i titoli più grossi il rumore persista in parte, Steam Deck risulta adesso molto più silenziosa, senza più toccare le fastidiose vette acustiche precedenti.

"Il team ha lavorato sodo sul comportamento delle ventole di Steam Deck, e questo aggiornamento include una nuova curva di velocità delle ventole gestita dal sistema operativo", spiega Valve in un post pubblicato su Steam, aggiungendo che "nel complesso il sistema è più intelligente e reattivo a quello che accade all'interno di Steam Deck, e soprattutto più silenzioso, in particolare negli scenari di utilizzo non intensivo. Questa funzionalità è stata testata a lungo e continuiamo a lavorare per migliorarla".

Il team continuerà ancora a perfezionare la rumorosità delle ventole, ma già adesso i miglioramenti ci sono, per la gioia dell'utenza. Intanto Steam Deck si è aggiornata con nuovi giochi compatibili, con Final Fantasy XIV che è tornato regolarmente a funzionare. Tra le altre migliorie recenti, Steam Deck supporta ora i 40-60hz, oltre al Variable Rate Shading.